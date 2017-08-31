Prenses Diana için anma töreni düzenlendi

Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün 20. yılında düzenlenen törenle anıldı

Kensington Sarayı'nda düzenlenen tören sonrası halk, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin en sevilen üyelerinden biri olan Diana için sarayın önüne çiçekler ve yazılar bıraktı.Paris’teki Prenses Diana hayranları da korkunç kazanın yaşandığı Alma Köprüsü (Pont de l’Alma) mevkiini ziyaret etti. Düzenlenen törene Prens William ve eşi Kate Middleton ayrıca Prens Harry de katıldı.