31/08/2017 08:59


Kuzey Kore'den bir gün sonra ABD de füze denemesi yaptı

füze denemesi

Kuzey Kore'nin füze denemesinden tam bir gün sonra ABD de Hawaii açıklarında füze savunma sistemi denedi

Füze Savunma Ajansı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu sisteme ait füzelerin USS John Paul Jones adlı Amerikan destroyerinden fırlatıldığını ve yapılan denemeyle orta menzilli balistik füze hedeflerinin Standart Missile-6 (SM-6) güdümlü füzesiyle başarılı şekilde yakalandığı belirtildi.

Donanmanın "balistik füze hedeflerini etkisiz hale getirmekteki yüksek kabiliyetini ortaya koyduğu" vurgulanan açıklamada, söz konusu denemenin, Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına attığı balistik füzeden bir gün sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Kuzey Kore, dün sabah erken saatlerde balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uyguluyor. Son olarak ABD'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltacak BMGK kararı 5 Ağustos'ta tüm üyelerin desteğiyle kabul edilmişti.


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