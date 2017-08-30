İngiltere'den Arakan için acil toplantı çağrısı

Arakan'da yaşanan şiddet olaylarının ardından İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya davet etti

İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere yarın BM Güvenlik Konseyi'nden Myanmar'daki durumu görüşmek üzere toplantı talep ediyor. Arakan'da uzun süredir devam eden sorunların ele alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

25 Ağustos’ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar'da Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda bir çok kişi hayatını kaybetti. Artan şiddet olaylarından kaçarak komşu ülke Bangladeş'e göç etmeye çalışan binlerce evsiz Rohingya Müslüman'ı ise günlerdir Bangladeş sınırında bekliyor.