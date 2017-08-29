Akıncı, Kıbrıs müzakere süreci bizi bir yerlere götürmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ucu açık bir müzakere sürecinin bizi bir yerlere götürmediği çok net olarak ortaya çıktı dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşleri Koordinasyon Sorumlusu Recep Akdağ’ı kabul etti. Akıncı görüşmenin başında yaptığı konuşmada, “Ucu açık bir müzakere sürecinin bizi bir yerlere götürmediği çok net olarak ortaya çıktı. Aynı anlayış, aynı metodlarla, aynı yere varırsınız, başka yere varmazsınız. Bunları da yıllardır denedik. Şimdi bir düşünme dönemidir. Rumların da, Birleşmiş Milletlerin de bizim de, değerlendirmelerimizi yapıp en sağlıklı yol ve yöntemi bulmamız gerekmektedir” dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, 1960 ortaklık anlaşmasının 3 yıl yaşadığını, adanın Yunanistan’a bağlanması hedefiyle yer yer katliamlar dahi işlendiğini, bunun da ayrılmayı getirdiğini, 1968’de de çözüm arayışlarının başladığını, iki noktada çözüm arayışlarında zirveye ulaşıldığını kaydetti.2004’de referanduma sunulan planın Rum tarafınca ret edilmesine rağmen Rum tarafının Avrupa Birliği üyesi yapıldığını, Kıbrıs Türk tarafının ise plana evet demesine rağmen Rum tarafının hayır demesi yüzünden AB’nin dışında bırakıldığını hatırlatan Akıncı, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sürdürülen müzakere sürecinde, İsviçre’de yapılan zirvede, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetli yaklaşımlarına karşılık bulmadığını anlattı.Kıbrıs Rum kesiminde Şubat 2018’de seçimlerin yapılacağını, bu sürecin kendileri için bir “yüzleşme” dönemi olmasını temenni ettiğini kaydeden Akıncı, bu adada ne istediklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin tanınmamış olmasına rağmen kurumlarıyla bir varlık olduğunu, bir devleti bulunduğunu, Kıbrıs Rum tarafının bunu kabul etmesi gerektiğini kaydederek, “Ya bizimle yönetimi paylaşmayı içlerine bir şekilde sindirecekler, ki bunu başaramadılar, göstermediler, ya da bu iki ayrı çatı altında yan ayana yaşamanın koşullarını oturup bizimle konuşacaklar. Yani bir adada birlikte yaşamanın, barış içinde birlikte var olmanın koşullarını beraber yaratmak zorundayız” dedi.Türkiye’nin Kıbrıs işleri koordinasyonluğundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise, Türkiye’nin KKTC ile ilişkilerini takip etme hususunun “şerefli bir vazife” olduğunu, adada yer alan olayları tüm çıplaklığıyla, detaylarıyla takip ettiğini kaydetti.Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Akdağ, üstlendiği görevde en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.