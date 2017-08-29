29/08/2017 11:25


Afgan sığınmacıların Viyana'daki oturma eylemi

sığınmacı eylemi

Avusturya’daki Afgan sığınmacıları tarafından Viyana'da başlatılan oturma eyleminin 4. günü sona erdi

Başkent Viyana'da bulunan tarihi Votiv Kilisesi önünde, ülkelerine iade işlemlerinin durdurulması amacıyla oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara, aralarında Avusturyalıların da bulunduğu binin üzerinde kişi destek verdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde göstericiler, Afganistan’ın hiçbir bölgesinde can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak, özellikle İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’dan sınır dışı edilme sürecinin durdurulmasını talep etti.

Gösteriyi düzenleyen Cavid Rahimi, yetkililerin oturma eylemini uzatma taleplerine olumsuz yanıt verdiğini, bu nedenle eylemlerine son verdiklerini belirterek, “Bir sonraki adımımız Avusturya parlamentosu önünde bir gösteri düzenleyerek sesimizi daha çok kişiye duyurmak” dedi. Eylemciler 4 gündür sürdürdüğü eylemin ardından park önünden dağıldı.


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