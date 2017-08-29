29/08/2017 11:21


Şiddet olayları Müslüman bebeğin sonu oldu

müslüman bebek

Arakan'dan kaçan bir Müslüman ailenin bebeği botun batması sonucunda hayatını kaybetti

Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti. Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.

AYLAN BEBEKLE AYNI SON

Geçen yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyada ‘Aylan kızı' olarak adlandırıldı.

Sosyal medyalarda paylaşılan bu fotoğrafta insanlar ‘Rohingyalara destek olun' paylaşımı yaparken, Aylan bebeğe atıfta bulunarak benzer acının Arakan'da sürdüğü anlatıldı.


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