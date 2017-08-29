Kütüphanede silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Meksika eyaletine bağlı Clovis kentinde meydana gelen olayda bir kütüphanede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı

Görgü tanıkları ve ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Clovis-Carver Halk Kütüphanesi’ne gelen silahlı bir kişi sağa sola ateş etmeye başladı.Kütüphanede bulunan kişiler canlarını kurtarmak için uğraşırken, kütüphane çevresi kısa sürede polis, ilk yatdım ve itfaiye ekipleri tarafından sarıldı. İlk gelen bilgilere göre silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis saldırganı etkisiz hale getirerek yakaladı.