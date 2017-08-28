28/08/2017 09:17


Güvenlik güçlerini taşıyan konvoya saldırı, 13 ölü

intihar saldırısı

Afganistan'ın güneyinde bulunan Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak,konuyla ilgili yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Navah ilçesine bağlı Dupul bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini belirtti.Aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zuvak, saldırıda 19 kişinin yaralandığını söyledi. Afganistan'd gerçekleşen bu saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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