İran'da gece yarısı korkutan deprem

İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Halhal şehrinde gece yarısı meydana gelen 5 şiddetindeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi

Halhal şehrinde gece yarısı saat 02.14’te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 14.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Korkutan depremde henüz can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bildirilmedi. Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü olduğu belirtildi.