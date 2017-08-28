28/08/2017 04:40


Nilgün Canver kimdir

İngiltere

Avrupa standartlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Nilgün Canver İngiltere'de yerel hükümete ve belediyelere örnek olmuş bir Türk siyasetçisiydi.

AVRUPA AJANSI (AVA)Londra-İngiltere'bin başkenti Londra'da yıllarca İşçi Partisi (Labour Party) bünyesindev çalışan Nilgün Canver, Haringay Belediyesi'nde 2002 ile 2013 yılları arası Toplum Güvenliği ve Çevre bölümünden beledşyede kabine üyeliği yaptı.  Haringey Belediyesi'nde 1986 ile 2003 yılları arasında yerel hükümet memuru olarak görev yaptı. 

İngiltere siyasetinde Haringay Belediyesinde çok tecrübeli bir isim olan Canver, politika üretme, liderlik, cinsiyet eşitliği, kadınlara karşı şiddet, ulaşım, konut sorunu, atık çöp, geri dönüşüm, lisans konularında başarılı çalışmalarıyla takdşr edilmişti. 

Avrupa standartlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Nilgün Canver İngiltere'de yerel hükümete ve belediyelere örnek olmuş bir Türk siyasetçisiydi. 


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