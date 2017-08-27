27/08/2017 12:50


Iraklı Türkmenler bağımsızlık referandumu hakkında ne söylüyorlar

Irak Türkmen Cephesi'nden Aydın Maruf, Irak bütününde ve IKBY'deki istisnai durum nedeniyle Türkmenlerin referanduma sıcak bakmadığını vurguluyor.

KUZEY Irak'ta neler oluyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunun yakından ilgilendirdiği bir kesim de bu bölgede yaşayan yaklaşık 250 bin Türkmen.111 sandalyeli Bölgesel Yönetim Parlamentosu'nda 5 sandalyesi olan Türkmenler de "referandum ertelensin" ve "referandum 25 Eylül'de yapılsın" şeklinde iki farklı görüşe ayrılmış.Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) Aydın Maruf, "referandumun zamanlamasının yanlış olduğunu" savunuyor. ITC'den ayrılanlar tarafından kurulan Türkmen Kalkınma Partisi'nden Muhammed İlhanlı ise, "Referandumu desteklediklerini, IKBY'de fiilen bir devlet olduğunu ve referandum ile bu yapının adının konulacağını" söylüyor.Her ikisi de IKBY Parlamentosu'nda milletvekili olan Maruf ve İlhanlı, zaman zaman farklılık gösteren siyasi çizgilerini ve referanduma yaklaşımlarını Avrupa Gazeteye değerlendirdi. Vekiller şunları söyledi:Referandumun zamanlamasının hatalı olduğu görüşünde olan ITC'li Maruf, "Referandum, demokratik bir haktır ama Irak, şu anda savaş durumunda. Bugün Kürdistan Bölgesi'nde (iki yıldır kapalı olan) parlamento sorunu hala çözülemedi. KDP (Kürdistan Demokratik Partisi) ve Goran Hareketi arasında siyasi sorun var. En önemlisi (Türkiye-IKBY arasındaki petrol anlaşması nedeniyle) Bağdat, üç senedir buranın bütçesini göndermiyor ve burada mali kriz var" diyor.Maruf, IKBY'nin hala Irak'ın bir parçası olduğunu ve referandum kararının Irak Anayasası'na aykırı olduğunu savunuyor ve "Irak anayasası, federal bir yapıyı teyit ediyor. Ayrılma gibi bir şeyi tanımamış. Biz Türkmenler, Irak Anayasası içerisinde yapılan her oluşuma destek veririz" diye ekliyor.Maruf ayrıca, "Irak bütününde ve IKBY'deki istisnai durum nedeniyle Türkmenlerin referanduma sıcak bakmadığını" da vurguluyor.Referandum yapılması halinde 'evet' sonucu çıkacağını ancak bu sonucun önemsiz olacağını belirten Maruf'a göre, "Referandum kararının IKBY Parlamentosu'nda alınmamış olmasının yanı sıra Bağdat'ın kararı tanımaması da sonucu önemsizleştirir." Türkmen Kalkınma Partisi Milletvekili Muhammed İlhanlı İlhanlı: "Referandumdan 1 gün sonra devlet ilan edilmez" Türkmen Kalkınma Partisi'nden İlhanlı ise, referandum kararını desteklediklerini belirtiyor: "Bu referandum demokratik bir eylemdir. İnsanların görüşünü almak istiyoruz. Eğer bölgenin şartları uygun olursa, komşu ülkeler özellikle Türkiye, BM ve BM'ne daimi üye olan ülkelerin çoğu gelecekte destek verirse o zaman bağımsız devletin ilanı düşünülür. Referandumdan bir gün sonra devlet ilan edilmez.

 
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