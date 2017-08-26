26/08/2017 17:24


Harvey Kasırgası Teksas'a ulaştı, tahliye çağrısı yapılıyor

Harvey kasırgası

ABD'yi vuran Harvey kasırgası, Teksas eyaletinde etkili olmaya başladı. Kasırga kıyılarda hasar oluşmasına neden oldu

Son 12 yıldır ABD anakarasını vuran en güçlü kasırga olan Harvey'nin metrekareye bir metre yağmur da getirmesi bekleniyor. Başkan Donald Trump, kasırgadan en çok etkilenen yerlere federal yardım gönderilmesine imkan veren bir başkanlık emri imzaladı.Teksas Valisi Greg Abbot da birden çok yerde rekor düzeyde sel görüleceği uyarısında bulundu.3. kategori kasırga Corpus Christi kentinde ağazları devirirken, binlerce kent sakini evlerini tahta panellerle kapatıp, bölgeden kaçtı. Yakındaki Rockport kasabasının Belediye Başkanı Patrick Rios, 10 bin nüfuslu kasabada geride kalanların derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Teksas Valisi Greg Abbot da birden çok yerde rekor düzeyde sel görüleceği uyarısında bulundu.3. kategori kasırga Corpus Christi kentinde ağazları devirirken, binlerce kent sakini evlerini tahta panellerle kapatıp, bölgeden kaçtı.Yakındaki Rockport kasabasının Belediye Başkanı Patrick Rios, 10 bin nüfuslu kasabada geride kalanların derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: BBC Türkçe

İlgili Haberler
ingiltere saldırı

İngiltere'deki bıçaklı saldırı terörle mücadele birimi tarafından soruşturuluyor

kuzey kore

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Buckingham Sarayı

Buckingham Sarayı önünde üzerinde polise bıçaklı saldırı

Kathleen Walsh

Hamile kadının uykuda başına gelenler duyanları şok ediyor

Son Dakika Haberleri
Beşiktaş Bursaspor

Beşiktaş Bursaspor maçı canlı yayın bilgileri

Katar

Katar'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

özel güvenlik bölgesi

Valilik açıkladı, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

haluk levent

Survivor'a katılacağı iddia edilen Haluk Levent'ten flaş açıklama

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam