Harvey Kasırgası Teksas'a ulaştı, tahliye çağrısı yapılıyor

ABD'yi vuran Harvey kasırgası, Teksas eyaletinde etkili olmaya başladı. Kasırga kıyılarda hasar oluşmasına neden oldu

Son 12 yıldır ABD anakarasını vuran en güçlü kasırga olan Harvey'nin metrekareye bir metre yağmur da getirmesi bekleniyor. Başkan Donald Trump, kasırgadan en çok etkilenen yerlere federal yardım gönderilmesine imkan veren bir başkanlık emri imzaladı.Teksas Valisi Greg Abbot da birden çok yerde rekor düzeyde sel görüleceği uyarısında bulundu.3. kategori kasırga Corpus Christi kentinde ağazları devirirken, binlerce kent sakini evlerini tahta panellerle kapatıp, bölgeden kaçtı. Yakındaki Rockport kasabasının Belediye Başkanı Patrick Rios, 10 bin nüfuslu kasabada geride kalanların derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Teksas Valisi Greg Abbot da birden çok yerde rekor düzeyde sel görüleceği uyarısında bulundu.3. kategori kasırga Corpus Christi kentinde ağazları devirirken, binlerce kent sakini evlerini tahta panellerle kapatıp, bölgeden kaçtı.Yakındaki Rockport kasabasının Belediye Başkanı Patrick Rios, 10 bin nüfuslu kasabada geride kalanların derhal tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: BBC Türkçe