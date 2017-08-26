26/08/2017 08:24


Buckingham Sarayı önünde üzerinde polise bıçaklı saldırı

Buckingham Sarayı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı saldırgan gözaltına alınmak istenirken 2 polisi yaraladı

Polis tarafından yapılan açıklamada bir erkeğin, üzerinde bıçak bulundurmaktan dolayı polis memurları tarafından durdurulduğu belirtildi. Bu arada kişiyi gözaltına almak isteyen iki erkek polisin, bu sırada şüpheli tarafından kollarından hafif yaralandığı kaydedildi. Polislerin durumlarının iyi olduğu ifade edildi.Şüpheli "polise saldırı ve kasten adam yaralama" suçundan gözaltına alınırken, olayda başka yaralının bulunmadığı ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Bölgedeki turistlerin, kişinin davranışlarından şüphelenmesi üzere polisi uyardığı, polisin bunun ardından olaya dahil olduğu belirtiliyor.İngiltere'de bu yıl yaşanan terör saldırı sebebiyle terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, Buckingham Sarayı, Başbakanlık, ünlü Trafalgar Meydanı ve kentte turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği daha birçok noktada silahlı polislerin sayısı arttırılmıştı.


trafik kazası
Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
istanbul yol durumu
Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim
Gomis maskeler
Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti
deprem korkusu
Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar
hava durumu
Yurt geneli hava durumu 26 Ağustos 2017
İlgili Haberler
kuzey kore

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kathleen Walsh

Hamile kadının uykuda başına gelenler duyanları şok ediyor

kktc

Kıbrıslı Türklere yönelik ırkçı saldırılar Güney Kıbrıs'ta artıyor

ışid

Terör örgütü IŞİD tüm servetini Türkiye üzerinden mi kaçırıyor

Son Dakika Haberleri
trafik kazası

Feci kazayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama

istanbul yol durumu

Tatilciler yola çıktı, İstanbul'da sessizlik hakim

Gomis maskeler

Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti

deprem korkusu

Deprem korkusu nedeniyle sokaklarda yaşıyorlar

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, yine aynı Amerika

ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’da yaptığı temaslarda, özellikle önüne konulan PKK/ YPG konusundaki belgeler öne çıktı. Öne çıktı ama, değişen hiçbir şeyin olmadığını da ...

Devam