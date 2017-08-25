25/08/2017 19:27


Hamile kadının uykuda başına gelenler duyanları şok ediyor

Kathleen Walsh

İngiltere’de yaşayan Kathleen Walsh isimli 25 yaşındaki hamile kadın uyurken cep telefonu patladı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı

Patlamanın etkisiyle çıkan alevleri hemen söndüren kadın, erkek arkadaşı 29 yaşındaki Daniel Collict  tarafından hemen hastaneye götürüldü. Olay anını anlatan Collict ‘Odanın içinde roket patlamış gibi bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlamadım fakat sonradan telefon olduğunu farkettim. Kathleen’in eli yanmış ve kıvılcımlar yatağa sıçramıştı. Yataktaki alevleri hemen söndürdük. Odanın havalanması için pencereleri açtık. Kathleen şokun etkisiyle acıyı hissetmemiş. Hemen hastaneye koştuk.’ açıklamasını yaptı.

Collict, olayda bebeklerini kaybetmekten korktuklarını dile getirirken ‘Birkaç santim daha kenarda yatıyor olsaydık doğmamış bebeğimiz zarar görebilirdi. Sanırım sorun telefon bataryasından kaynaklanıyor. Hepimiz telefon, tablet gibi bu teknolojik aletlerle uyumanın zararlı olduğunu biliyoruz. Fakat kimse bu olayları ciddiye almıyor. Bu tip olayların sadece başkalarının başına geleceğini sanmayın. Dikkatli olun.’ açıklamasını yaptı. Telefon firmasının onlarla çok az irtibata geçtiğini ve sadece ‘Duyduğumuz için üzgünüz, eşin ne durumda’ diye sormak için 5 gün beklemelerini anlamlandıramadığını da sözlerine ekledi.


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