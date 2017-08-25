Kıbrıslı Türklere yönelik ırkçı saldırılar Güney Kıbrıs'ta artıyor

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yönelik olarak gerçekleştirilen ırkçı saldırılar devam ediyor. İngiliz turist grubunu Güney Kıbrıs’ta bulunan Larnaka havaalanından alıp KKTC’ye transferini gerçekleştiren araç Rum fanatiklerin saldırısına uğradı.

Kıbrıslı Türk Aziz Canaş yönetimindeki KKTC plakalı taksi İngiliz turist grup ile birlikte dün sabah saat 01.00’da Rum APOEL spor kulübü önünde uğradıkları ırkçı saldırıda zor anlar yaşarken, söz konusu araçta maddi hasar meydana geldi.Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle olayda şans eseri yaralanan olmadı.Araç sürücüsü olayın ardından Metehan Sınırı Kapısı’nda Rum polisine şikayette bulundu. Rum polisi konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını belirtse de konuya önceki benzer olaylar gibi ciddi yaklaşmaması dikkat çekti.

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Akıncı, izolasyonların kaldırılması çabalarına destek istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Temmuz ayında İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı sonrasında ortaya çıkan durum hakkında, KKTC’nin gözlemci üye olarak yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye devletlerin başkanlarına mektup göndererek izolasyonların kaldırılması çabalarına destek istedi.

Akıncı mektubunda, İİT ve üye ülkelerinden, çözüm iradesini net bir şekilde ortaya koyan Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ve dayanaksız izolasyonların kaldırılması çabalarına destek vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, göreve geldiği günden itibaren müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu yapıcı ve sonuç odaklı tutumu örnekleri ile muhataplarına izah ederek başladığı mektubunda, Kıbrıs Konferansı’nda yaşanan gelişmeler ve sonuç alınamamasının nedenlerini ayrıntılı olarak anlattı.

Akıncı, 2004 yılında gerçekleştirilen referandumlarda Rum tarafının yüzde 76 gibi bir çoğunlukla BM’nin çözüm planına “hayır” dediğini anımsatarak, Rum liderliğinin Crans-Montana sürecinde de çözüm için gerekli siyasi iradeyi göstermediğini dile getirdi.

Akıncı mektubunda, İİT ve üye ülkelerine, çözüm iradesini net bir şekilde ortaya koyan Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ve dayanaksız izolasyonların kaldırılması çabalarına destek verme çağrısında bulundu.

Eroğlu: “Rumların çözüm istemediği anlaşılmalı”

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için yapılan müzakerelerde bugüne dek 4 farklı liderin süreci yürüttüğüne işaret ederek gelinen noktada Rumların çözüm istemediğinin anlaşılması gerektiğini söyledi.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, dün bir kabulü sırasında yaptığı konuşmasında, Crans-Montana’da garantörlerin de katılımıyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılımlarına rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Eroğlu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrının iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz kendi kendimizi suçlama hastalığına yakalandık ve bundan kurtulamadık” dedi.

Bundan sonraki süreçte izolasyonlardan kurtulmanın yollarını aramak, birlik olup KKTC’nin varlığından mutlu olunduğunu dünyaya göstermek, halkın refah, tatmin ve mutluluğunu sağlamak gerektiğini dile getiren Eroğlu, “Ülkedeki huzur birçok yerde bulunmuyor” diye konuştu.

Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinde birçok liderin süreci yürüttüğünü, kendi döneminde, Denktaş, Talat ve Akıncı dönemlerinde de anlaşma sağlanamadığını söyleyen Eroğlu, bu noktada Rumların çözüm istemediğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, “çözüme muhtacız” anlayışının doğru olmadığını söyleyerek, “Kendi içimizde uzlaşı arayışı içinde, dışa karşı tek mesaj vermemiz gerekir” dedi.

Atun: “KKTC 7 yıldır kesintisiz büyüyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, uyguladıkları büyüme stratejileriyle ülkede gözle görülür refah artışı ve istikrar sağlandığını, ülkenin 7 yıldır kesintisiz büyüdüğünü söyledi.

KKTC Kalkınma Bankası’nın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla düzenlediği “Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme Zirvesi” başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun etkinlikte yaptığı konuşmada, kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke altyapısının hazır ve kalkınmaya müsait olması gerektiğine işaret etti.

Sadece elle tutulur gözle görülür altyapının değil, makro - ekonomik altyapının da hazır ve rasyonel halde olmasının önemine işaret eden Atun şöyle devam etti:

“Uyguladığımız büyüme stratejileri ülkemizde gözle görülür refah artışı gelmiş ve istikrar sağlanmıştır” diyen Atun “2010-12 yılında uygulamaya aldığımız istikrar programıyla birlikte, 2010-2017 döneminde KKTC 7 yıldır kesintisiz büyümektedir. Bu süreçte, bütçe disiplini sağlanarak bütçe açıkları yönetilebilir hale gelmiştir” dedi.

2017’nin ilk 7 ayında 242 milyon TL bütçe fazlası verildiğine işaret eden Atun, bunun 84 milyon TL’sinin Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından, 171,8 milyon TL’sinin ise yerel gelir fazlasından sağlandığını belirtti.