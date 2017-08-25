Terör örgütü IŞİD tüm servetini Türkiye üzerinden mi kaçırıyor

Terör örgütü IŞİD'in 2.5 milyar doları bulduğu tahmin edilen servetini Türkiye üzerinden kaçırdığı iddia edildi

Londra merkezli uluslararası iş dünyası gazetesi Financial Times'ın (FT) dosya haberine göre, sınır illerinde Türk güvenlik güçleri para havalesi yapılan dükkanlara denetimi sıkılaştırdı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da havale dükkanı işleten “Ammar” takma adlı kişi, “Her hafta hesap defterini göstermek zorunda kalıyorum, yan taraftaki dükkanı işleteni alıp 3 ay hapse attılar” dedi. Ammar, bütün Suriye köy ve kasabalarında en az 1 tane havale dükkanı olduğunu belirterek, “Para akışını kessek ölürler” diye konuştu.

KİLİT KASABA SARMEDE

IŞİD'in kara para aklama faaliyetlerinde, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açıldığı Suriye kasabası Sarmede'nin adının sıkça geçtiği belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin bombardımanıyla haziran ayında Suriye'nin doğusundaki Meyadin'de öldürülen Semir İdris'in 25 gün içinde farklı bir cihatçı grubun kontrolündeki Sarmede'ye 8 parti halinde 10 milyon dolar aktardığı kaydedildi. İdris, ABD tarafından “IŞİD'in finans elemanı” ve “uluslararası kara para aklayıcısı” olarak tanımlanmıştı. Favez el Ravi ve Bessam el Ceyfus da aynı şekilde tanımlanarak öldürüldü. FT'ye konuşan başka bir “havale tüccarı” ise Sarmede'ye birkaç ay içinde 25 milyon dolar naklettiğini söyledi. Haberde, bu paraların Türkiye'deki sınır kentlerinde bulunan onlarca döviz bürosu ve kuyumcu görünümlü havale merkezinde aklandığı öne sürüldü. IŞİD'in hakimiyeti altındaki yerlerde son haftalarda 21 milyon dolar topladığı belirtildi.

PARA AKLAMA YOLLARI

Uzmanlara göre IŞİD finansal operasyonlarını şu şekilde yapıyor:

PETROL: IŞİD halen elinde tuttuğu petrol sahalarından günde 1 milyon dolar gelir sağlıyor. Para, Suriye Lirası veya ABD Doları üzerinden alınıyor.

HAVALELER: Malzeme alışverişi yaptığı tacirleri şimdi para havaleleri yapmakta kullanıyor.

YATIRIMLAR: Havale edilen paralar güven altına alınırken, yatırıma dönüştürülerek kazanç da sağlanıyor.

PARA BİRİMİ: Kendi para sistemini 2015'te kuran örgüt, son aylarda halkın elindeki dolar ve lira cinsinden paraları topluyor.

Kaynak: SÖZCÜ