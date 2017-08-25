Feribot battı, en az 22 kişi can verdi

Brezilya'da yaşanan feribot faciası sonucunda en az 22 kişi can verdi

Olay yerine giden kurtarma ekipleri ve özel teknelerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 90 kişinin hayatı kurtarıldı. Feribotun, popüler turist bölgesi Bahia eyaletindeki Itaparica adasından kısa bir mesafe için hareket ettiği bildirildi. Batan feribottan kurtulan yolcular, dev bir dalga çarpması sonucu geminin alabora olduğunu söyledi.

Diğer yandan, bugün yaşanan kazanın bu hafta Brezilya’daki ikinci önemli feribot kazası oldu. Salı günü, Xingu nehrinde bir feribotun batması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.