25/08/2017 09:04


ABD'de silahlı saldırı, saldırganlar restorandaki kişileri rehin aldı

abd silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Charleston kentinde bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 kişi yaralanırken, bazı kişiler saldırganlar tarafında rehin alındı

Charleston Belediye Başkanı John Tecklenburg, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın restoran çalışanı olduğu, iş yerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini düşündüklerini söyledi.Saldırganın restorana girdikten sonra bir kişiyi yaraladığını kaydeden Tecklenburg, bazı kişilerin de saldırgan tarafından rehin alındığını, uzman ekiplerin rehineleri kurtarmak için müzakere yürüttüğünü ifade etti.

 


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