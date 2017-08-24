Hollanda'da terör şüphesi nedeniyle konser iptal edildi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde dün akşam konser vermeyi planlayan ABD'li bir grubun, konser öncesi alınan istihbarat doğrultusunda can güvenliği için konseri iptal edildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb da konserin verileceği binanın yakınında, içinde gaz dolu tüplerin olduğu İspanya plakalı bir minibüs bulunduğunu söyledi. Aboutaleb, minibüs şoförünün polis tarafından gözaltına alındığını aktardı. Terör tehdidi istihbaratını İspanya polisinden aldıklarını bildiren Aboutaleb, "Henüz minibüsün terör tehdidi ile bağlantısını kurmak için erken. Durum polis tarafından araştırmaya alındı." ifadelerini kullandı.