Kayıp İsveçli gazetecinin cesedi Danimarka'da bulundu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan cesedin İsveçli gazeteci Kim Wall'a ait olduğu tespit edildi

Polis, yapılan testlerde bulunun ceset ile gazetecinin DNA'sının eşleştiğini aktardı.Kim Wall, en son 10 Ağustos'ta haber yapmak üzere buluştuğu Danimarkalı mucit Peter Madsen'in denizaltısında görülmüştü.Ceset bir bisikletçi tarafından su kenarında bulunmuştu. O gece batan denizaltının tasarımcısı Madsen, kasıtsız cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.Olayın nasıl gerçekleştiği ise gizemini koruyor.

Madsen, Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede Kim Wall'un kaza sonucu öldüğünü ve cesedi "denize gömdüğünü" söylemişti.Polis, denizaltının da kasıtlı batırıldığını düşünüyor.

Madsen cinayet suçlamalarını reddetti

46 yaşındaki Madsen, polise cesedi Kopenhag'ın güneyindeki Koge Körfezi yakınlarında bıraktığını belirtti. Cuma gününden bu yana dalgıçlar, helikopter ve gemilerle bölgede arama yapılıyordu.Kafası, kolları ve bacakları olmayan ceset, Madsen'in belirttiği bölgede bulundu.

Madsen'in avukatı Betina Hald Engmark, müvekkilinin herhangi bir itirafta bulunmadığını ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini açıkladı.Olayla ilgili dava basına kapalı sürüyor. Ancak Madsen'in ifadesinin bir kısmı basınla paylaşıldı.Polis Koge Körfezi ve Oresund Boğazı'nı geçen denizaltının kasıtlı olarak batırıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Kopenhag polisi ayrıca, olay günü Madsen ve Wall'un içinde bulunduğu denizaltının batmadan önce izlediği rotanın da belirlendiğini ifade etti.

Erkek arkadaşı kayıp başvurusu yapmıştı

30 yaşındaki Wall bazı uluslararası basın kuruluşları için çalışıyordu. UC3 Nautilus denizaltısına ziyaretinden dönmeyince 10 Ağustos gecesi erkek arkadaşı, Wall hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Wall, Madsen'in geliştirdiği ve bir zamanlar dünyanın en büyük sivil denizaltısı olan 40 tonluk denizaltının hikâyesini araştırıyordu.

Madsen polise verdiği ilk ifadede, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti.

Ancak polis Madsen'in daha sonra verdiği ifadeyi değiştirdiğini söyledi.

Danimarka'nın TV2 televizyonu, Madsen'in özel bir tekneden karaya inerkenki görüntülerini yayınladı. Görüntüde parmaklarıyla "Her şey yolunda" işareti yapan Madsen'in gazetecilere "Ben iyiyim ama Nautilus'un batması üzücü" dediği duyuluyor.

Madsen daha sonra bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "Deneme yolculuğundaydım, Denizaltındaki bazı parçaları tamir ediyordum. Sonra balast tankında bir sorun oldu. Başta ciddi değildi ve tamir etmeye çalıştım, ama sonra arıza ciddileşti. Nautilus'un batması 30 saniye sürdü" dedi.

'Mucit Madsen' kimdir?

Peter Madsen, Olay gecesi batan UC3 Nautilus denizaltının tasarımcısı ve kaptanıydı.Hakkındaki bazı haberlerde Madsen'den "hobi mühendisi" olarak bahsediliyor. Madsen'in eğitimi ve geçmişine dair net bir bilgi bulunmuyor.