Ivanka Trump şoför Pelin'in hikayesini dünyaya duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın hikayesini UnWomen’ın sitesinden tüm dünyaya duyurdu
Ivanka Trump, dün sosyal medya hesabından Pelin Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı. Ivanka’nın 4.5 milyona yakın takipçilerine aktardığı haber, 8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanmıştı. Haberde Aslantaş, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatıyordu.