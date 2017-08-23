6 hours 24 minutes ago


Ivanka Trump şoför Pelin'in hikayesini dünyaya duyurdu

Ivanka Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Edirne’de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş’ın hikayesini UnWomen’ın sitesinden tüm dünyaya duyurdu

Ivanka Trump, dün sosyal medya hesabından Pelin Aslantaş’ın UnWomen’ın sitesinde yer alan hikâyesini  “Otobüs şoförü Pelin’in hikâyesine göz atın” diyerek paylaştı. Ivanka’nın 4.5 milyona yakın takipçilerine aktardığı haber, 8 Mart Kadınlar Günü’nde yayınlanmıştı. Haberde Aslantaş, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatıyordu.

İlgili Haberler
Kim Wall

Kayıp İsveçli gazetecinin cesedi Danimarka'da bulundu

donald trump hapları

Donald Trump şeklinde 5 bin ecstasy hap bulundu

IŞİD

DEAŞ'ın Telafer kentinde flama oyunu

boko haram

Boko Haram'ın canlı bomba olarak kullandığı çocuk sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri
çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

Ömer Çatkıç

Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı

Şakir Kurtbasan

Yıllık izne çıktı, acı haber ailesini yıktı

Kadir Topbaş

Kadir Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına esprili yanıt

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam