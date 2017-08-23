DEAŞ'ın Telafer kentinde flama oyunu

Terör örgütü DAEŞ, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'de elinde tuttuğu binalardaki flamaları herhangi bir saldırıdan vurulmaması için kaldırdı. Bayrakları indiren DAEŞ bazı binalarını da boşalttı

Terör örgütü DEAŞ'ın büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğunu ve Irak ordusunun bu şekilde hızlı ilerleyebileceğini tahmin etmediğini vurgulayan Irak ordusunda görevli Albay Musa Ali Colak, "DEAŞ, güvenlik güçlerinin ilk önce Iyaziye ve Muhallebiye kasabalarıyla çevre köylerine operasyon yapacağını düşünmüştü ancak aksine güvenlik güçleri direkt Telafer kent merkezine girdi." diye konuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günü Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını belirterek, militanların teslim olma veya öldürülmeleri dışında başka seçeneklerinin olmadığını bildirmişti. Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.