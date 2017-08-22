Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına tepki

50 bin askerin katıldığı ve Güney Kore ile ABD arasında yapılan ortak tatbikata Kuzey Kore tepkisini dile getirdi

Kuzey Kore yaptığı açıklama ile, tatbikatta yer alan ülkeleri "liderliği devirmek için gizli bir operasyon düzenlemek" ile suçladı. Kuzey Kore diplomatları, tatbikatı "Yangına körükle gitmek" olarak değerlendirirken, tansiyonu artıracağı görüşünde. ABD'yi ateşe körükle gitmekle itham eden Kuzey Kore'den ise tatbikatın gerçek bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı geldi.Öte yandan, Kuzey Koreli diplomatların Cenevre'deki görüşmelerde Birleşmiş Milletler yetkililerine, "Kuzey Kore, nükleer güç hakkını asla müzakere masasına getirmeyecek." ifadelerinde bulunduğu kaydedildi.