4 hours 8 minutes ago


Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına tepki

kuzey kore

50 bin askerin katıldığı ve Güney Kore ile ABD arasında yapılan ortak tatbikata Kuzey Kore tepkisini dile getirdi

Kuzey Kore yaptığı açıklama ile, tatbikatta yer alan ülkeleri "liderliği devirmek için gizli bir operasyon düzenlemek" ile suçladı. Kuzey Kore diplomatları, tatbikatı "Yangına körükle gitmek" olarak değerlendirirken, tansiyonu artıracağı görüşünde. ABD'yi ateşe körükle gitmekle itham eden Kuzey Kore'den ise tatbikatın gerçek bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı geldi.Öte yandan, Kuzey Koreli diplomatların Cenevre'deki görüşmelerde Birleşmiş Milletler yetkililerine, "Kuzey Kore, nükleer güç hakkını asla müzakere masasına getirmeyecek." ifadelerinde bulunduğu kaydedildi. 


ilkgul karaca
KARNAVAL ZAMANI
Van Persie
Fenerbahçe’de Vardar maçı öncesi van Persie krizi
kuzey kore
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'nin tatbikatına tepki
sağanak yağış
Balıkesir'de sağanak yağış hayatı felç etti
hakkari haberleri
Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu yaralı askerler var
İlgili Haberler
italya deprem

İtalya'da deprem, ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor

Pennsylvania

Pennsylvania'da iki tren çarpıştı, kazada çok sayıda yaralı var

donald trump

Güneş tutulmasını izleyen Trump sosyal medyayı salladı

abd güneş tutulması

Milyonlarca kişi tam güneş tutulmasını izledi

Son Dakika Haberleri
Van Persie

Fenerbahçe’de Vardar maçı öncesi van Persie krizi

ilkgul karaca

KARNAVAL ZAMANI

sağanak yağış

Balıkesir'de sağanak yağış hayatı felç etti

hakkari haberleri

Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu yaralı askerler var

 Yazarlarımız
turker erturk

Egemenlik Allah’ınmıdır

Daha geçen yazımda; Cihat’ın ne olup ne olmadığını, Cihat eğitimin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, dünya barışı için de tehdit olduğunu anlatmıştık. Üzerinden iki ...

Devam