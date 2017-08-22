İtalya'da deprem, ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor

İtalya’nın batısında bulunan İşçhia Adası'nda dün akşam meydana gelen 4,0 şiddetindeki depremde ölü sayısı 2’ye yükseldi. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları ise hala devam ediyor

İtalya basınında yer alan habere göre, Napoli kentinin batısındaki turistik Ischia Adası açıklarında dün akşam yerel saatle 20.57’de (TSİ 21.57) meydana gelen depremde ölü sayısı 2'ye yükselirken 1'i ağır 39 kişi de yaralandı.Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yerin 5 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde yaşandığını bildirdiği depremde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.