1 hour ago


Güneş tutulmasını izleyen Trump sosyal medyayı salladı

donald trump

Milyonlarca kişinin beklediği büyük güneş tutulmasını ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da ailesiyle beraber izledi

Eşi Melania ve oğlu Barron ile birlikte yerini alan Trump'ın güneş tutulmasını takip ettiği o anlar sosyal medyanın diline düştü.Trump'ın uzmanların uyarılarına rağmen tutulmayı çıplak gözle izlemesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.Diğer yandan kalabalıktan bir kişinin Donald Trump'a 'bakma' diye seslenmesi de çok sayıda kullanıcı tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

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