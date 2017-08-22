İtalya'nın batısında deprem, 1 kadın hayatını kaybetti

İtalya'nın batısında yer alan Ischia Adası'nda 3,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti

Ischia Adası açıklarında meydana gelen deprem yerel saatle 20.57’de (TSİ 21.57) 3,6 siddetinde hissedildi.Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yaptığı açıklamaya göre, sarsıntı, adanın batısında deniz dibinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, adada korku ve paniğe yol açan sarsıntının, yıkıma ve maddi hasara yol açtığı, ilk belirlemelere göre 1 kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi. 10 kişi yaralanırken 25 kişi ise kayboldu. Adada, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yaz ayları ve tatil dönemi olması sebebiyle adada çok sayıda turist olduğuna dikkat çekilen haberlerde, depremin ardından çok sayıda kişinin sokaklara döküldüğü kaydedildi.Bölgedeki görgü tanıkları, artçı sarsıntıların etkisiyle başka yıkıntıların olabileceğini dile getirdi.Ülkede geçen yıl 24 Ağustos’ta merkez üssü Accumoli olan 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde özellikle Amatrice kasabası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde 300 kişi yaşamını yitirmişti.