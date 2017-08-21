Ana Sayfa | DÜNYA 21/08/2017 20:43

Genç kadın doğum yaptığı hastanede asansöre sıkışarak can verdi

Rocio Cortes Nunez

İspanya'da yeni doğum yapan 25 yaşındaki kadın doğum yaptığı hastanedeki asansörün katları arasında sıkışarak can verdi

Pazar günü Sevilla'daki Our Lady of Valme Hastanesi'nde meydana gelen olayın, kadın kapıdan çıkarıldığı sırada asansörün hareket etmesiyle gerçekleştiği belirtiliyor.Ülke medyasındaki haberlerde, kadının bu olay sırasında beden bütünlüğünün bozulduğu aktarıldı.Nunez'in olay anında yanında olan yeni doğmuş bebeğinin ise yaralanmadığı kaydedildi.Rocio Cortes Nunez isimli kadının dört ve beş yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyordu.

'Asansör güvenlik testini geçmişti'

25 yaşındaki Nunez'in eşi Jose Gaspar, olay nedeniyle yıkıldığını söyledi.ABC Sevilla isimli medya kuruluşuna konuşan Gaspar "Bu böyle gitmez. Bugün Rocio'nun başına geldi, ancak yarın başka birinin daha başına gelebilir" dedi.Aile ayrıca hastanedeki güvenlik sorununun neden kaynaklandığını da bilmek istediklerini söylüyor.Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını, ancak asansörün bu ay içinde yapılan güvenlik testini geçtiğini duyurdu.

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