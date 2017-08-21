Ana Sayfa | DÜNYA 21/08/2017 20:25

Milyonlarca kişi bu anı bekliyordu ve başladı

güneş tutulması

Tam Güneş tutulması Kuzey Amerika'da gözlemleniyor. Bu tutulma bir daha 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek

Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuruldu.Güneş tutulması ABD'de saat 19.00'dan itibaren net bir şekilde izleniyor.

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