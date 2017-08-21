Ana Sayfa | DÜNYA 21/08/2017 15:37

Barcelona saldırganı Avrupa genelinde aranıyor

barcelona terör saldırısı

Barcelona'da geçtiğimiz hafta yaşanan ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı Younes Abouyaaqoub Avrupa çapında aranıyor

12 kişilik olduğu düşünülen hücreye yönelik yapılan soruşturma, kamyonet sürücüsünün Fransa'ya kaçmış olabileceği ihtimaline yönelik olarak genişletildi.Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn, 'Bütün kanıtların aranan zanlılardan Younes Abouyaaqoub'un kamyonetin sürücüsü olduğuna işaret ettiğini' söyledi.İspanyol El Pais gazetesi ise Younes Abouyaaqoub olduğu iddia edilen kişiye ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar yayımladı.Fotoğraflarda görülen kişinin yürüyerek La Ramba Caddesi yakınlardaki bir pazarın içinden geçtiği görülüyor.İspanyol basını, saldırının ardından Abouyaaqoub'un bir araba çalarak kaçtığını iddia ediyor. Katalan yetkililer, kamyonet sürücüsünün Fransa sınırını geçmiş olması ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

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