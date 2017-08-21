Ana Sayfa | DÜNYA 21/08/2017 15:33

Otobüs durağının içindeki yolculara aracını sürdü, 1 ölü 1 yaralı

marsilya

Fransa Marsilya'da bir kamyonet şoförü aracını iki farklı otobüs durağına yolcuların üzerine sürmüş ve olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgilenen savcı bunun terörle bağlantısı olmadığını açıkladı

Kamyonetin şoförü aracını ilk olarak yerel saat ile sabah 09:15'te Croix Rouge bölgesinde bir otobüs durağında bulunan yolcuların üzerine sürdü. Yaklaşık 45 dakika sonra da Valentine bölgesinde başka bir otobüs durağına yöneldi.

İlk olayda bir kişi yaralandı. Bu kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.İkinci olayda ise 40 yaşlarında olduğu açıklanan bir kadın hayatını kaybetti. Yetkililer halka Valentine yakınlarındaki eski liman bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

'Psikolojik sorunları var'

France Info Radyosu, Fransız vatandaşı olan sürücünün hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve patlayıcı silah bulundurma suçlarını içeren bir adli sicili olduğunu bildirdi.Polis kaynakları ise sürücünün psikolojik sorunları olduğunu aktardı.

 
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