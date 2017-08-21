Ana Sayfa | DÜNYA 21/08/2017 09:16

Paris'te cephanelik bulundu, içinden çıkanlar şok etti

fransa haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan cephaneliğin içinden 3 patlayıcı kalıbı, 2'si pompalı tüfek ve ABD yapımı anti tank roketatarı ele geçirildi

Saint Denis'de bir bisiklet dükkanı içinde ortaya çıkarılan cephanelikte, 3 patlayıcı kalıbı, 2'si pompalı tüfek olmak üzere bazı silahlar ve bunlara ait mühimmat, ABD yapımı anti tank roketatarı, polis çelik yelekleri, bazı polis ekipmanları, 40 kilogram esrar ve 10 bin avro ele geçirildi.Olayla ilgili 30 ve 40 yaşlarında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanların hırsızlık ve kaçakçılık suçlarından sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. Zanlılardan birisinin silah, para ve esrarın kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtildi. Diğer zanlının ise sadece malzemelerin saklandığı yerin sahibi olduğunu söylediği kaydedildi.

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