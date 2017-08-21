Savaş gemisi ile tanker çarpıştı, kayıp ve yaralılar var

ABD Donanması tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bir savaş gemisi ile bir petrol tankerinin çarpışması sonucunda 10 asker kayboldu, 5 asker ise yaralandı

Dün akşam TSİ 23.24'te meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. BBC Türkçe tarafından alınan bilgiye göre adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

İlk haberlere göre ABD destroyeri sol tarafından hasar gördü. Bu, ABD savaş gemilerinin son 2 ayda karıştığı ikinci vaka oldu.Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.