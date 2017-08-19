Ana Sayfa | DÜNYA 19/08/2017 16:07

Rusya'da yaşananlar terör saldırısı mı

rusya bıçaklı saldırı

Rusya'nın Surgut kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının nedeni henüz bilinmese de terör saldırısı olduğu düşünülmüyor

Komite, "erkek bir saldırganın kent merkezindeki caddelerde yoldan geçenlere bıçakla saldırdığını ve yedi kişiyi yaraladığını" açıkladı.Yetkililer 'olayın muhtemelen terör saldırısı olmadığını' duyurdu. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.Polis saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Olay başkent Moskova'nın 2 bin 100 kilometre kuzeydoğusundaki petrol zengini Hantı-Mansi özerk bölgesinde meydana geldi.Hantı-Mansi yönetimi yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.Komite saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ve akıl sağlığı ile ilgili sorunlarının olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.Saldırganın 1994 doğumlu olduğu belirtildi.

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