Ana Sayfa | DÜNYA 19/08/2017 14:20

ABD'de silahlı saldırılar, 1 polis öldü 3 polis yaralı

silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 1 polis memuru can verdi, 3 polis ise yaralandı

Polis Şefi Jeff O'Dell yaptığı açıklamada, polis memurlarının Kissimmee'de bir operasyon sırasında silahlı saldırıya uğradığını belirterek, 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de ağır şekilde yaralandığını kaydetti.Jacksonville kentinde yaşanan bir başka silahlı saldırıda da 2 polis memurunun yaralandığını dile getiren O'Dell, saldırılarla ilgili 3 kişinin yakalandığını, 1 kişinin arandığını söyledi.

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