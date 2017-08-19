Son dakika, Rusya'da bıçaklı saldırı

Rusya'da bu sabah saatlerinde bir saldırgan 8 kişi bıçakla yaraladı. Polis olayın ardından saldırganı öldürdü

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu. Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri saldırganın kimliğini ve saldırının nedenini araştırmaya başladı.Rusya Sağlık Bakanlığı yaralı 8 kişiden birinin durumunun çok ağır olduğunu bildirdi. Bıçaklı saldırganın yoldan geçenlerin genelde mide ve boynunu hedef aldığı iddia edildi. Rusya Savcılığı ise bıçaklı saldırının terör eylemi olup olmadığı araştırmasını yapıyor.Bu Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.