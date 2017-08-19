Teröristler İspanya'da daha büyük bir saldırı planlamış

İspanyol yetkililerden alınan bilgiye göre saldırganlar Barcelona'da daha büyük bir saldırı planlamış

İspanya’da geçtiğimiz gün düzenlenen peş peşe saldırıların ardından Katalan polisi soruşturmayı sürdürüyor. Barcelona’nın en işlek ve turistik caddesi La Rambla’da ve Barcelona yakınlarındaki Cambrils’te yaşanan terör saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığı saldırı sonrasında ise sıcak gelişmeler yaşandı.

Dün gece saldırının arkasındaki 3 kişiyi daha yakaladıklarını söyleyen Katalan polis kuvvetleri müdürü Josep Lluis Trapero, “Terör hücresi çok daha ölümcül bir saldırı planlıyordu fakat bir kaza onların yakalanmasını ve facianın önüne geçilmesini sağladı” dedi.

Trapero’nun bahsettiği kaza ise Alcanar’daki bir evde yaşanan patlamaydı. Çarşamba gecesi yaşanan patlama hakkında soruşturmayı derinleştirdiklerini açıklayan yetkililer, “Teröristler yanlışlıkla evi patlattı. Evde yapılan aramalarda 20 şişe bütan gazı bulundu. Saldırganların bunları kamyonetlere doldurarak patlamayı planladığını düşünüyoruz” dedi.Trapero, “Alcanar’daki patlama dolayısıyla Barcelona ve Cambrils’teki terör saldırıları beklenildiği gibi gerçekleştirilemedi ve teröristler planlarını uygulamadı” ifadesini kullandı.

Öte yandan yapılan açıklamada, Cambrils’te polisle çatışan saldırganlardan Moussa Oukabir, El Hüseyin Abuyakup, Sait Aallaa, Ömer Hychami ve Muhammed Hychami’nin öldürüldüğünü ve Oukabir’in La Rambla’yı kana bulayan beyaz kamyonetin şoförü olduğunu açıkladı.