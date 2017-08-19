Ana Sayfa | DÜNYA 19/08/2017 08:49

ABD Savunma Bakanlığı açıkladı, Jim Mattis Türkiye'ye geliyor

ABD Savunma Bakanı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis 23 Ağustos tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadesine yer verildi.

Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

Bakan Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi.Açıklamada, Mattis'in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.

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