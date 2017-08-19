Barcelona saldırılarıyla bağlantılı zanlılar aranıyor

Barcelona'da geçtiğimiz gün düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı 4 kişinin arandığı öğrenildi

Polisin fotoğraflarını dağıttığı dört zanlının daha büyük bir saldırı planladığı aktarıldı.Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, zanlıların patlayıcılarla daha büyük bir saldırı düzenleme peşinde olduğunu, ancak daha sonra 'ilkel' yöntemlere başvurma kararı aldıklarını açıkladı.Çarşamba gecesi Katalonya'da yer alan Alcanar kasabasında bir evin çökmesine ve bir kişinin ölmesine yol açan patlamanın, şüphelilerin bomba yapımı sırasında yaşandığı düşünülüyor.

'Kamyonet sürücüsü öldürüldü' iddiası

Diğer yandan İspanyol gazetesi El Pais ve İspanyol haber ajansı EFE, La Rambla Caddesi'nde 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan beyaz kamyonet sürücüsünün önceki gece yaşanan çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürdü. Yetkililer bu bilgiyi henüz teyit etmedi.La Rambla saldırısının ardından Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen 5 şüpheli öldürülmüştü.

Bu saldırıda şüphelilerin yaraladığı kişilerden biri ise hayatını kaybetti. Barçelona saldırısının 17 yaşındaki Fas kökenli zanlısı Musa Oukabir hala aranıyor. Polisin fotoğrafını dağıttığı kişiler arasında Oukabir dışında Said Aallaa, Mohamed Hychami ve Younes Abouyaaqoub bulunuyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Barcelona'daki saldırının kurbanlarından ilkinin adı Francisco Lopez Rodriguez olarak açıklandı. İspanyol El Pais gazetesi, 60 yaşındaki Rodriguez'in eşinin saldırıda ağır yaralandığını, en küçük oğlunun ve yeğeninin de saldırıda hayatını kaybettiğini yazdı.Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti. Örgütten yapılan açıklamada saldırının "İslam Devleti askerleri" tarafından düzenlendiği" ve "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde" olduğu belirtilmişti. İspanya'nın Irak'ta yerel güçlere eğitim hizmeti veren birkaç yüz askeri bulunuyor. Ancak bu askerler operasyonlara katılmıyor.

4 kişi gözaltında

Barcelona polisi Perşembe günü Driss Oukabir isimli bir Fas asıllı kişinin fotoğrafını medyaya dağıtmış, Barcelona saldırısında kullanılan beyaz kamyonetin bu kişinin kimlik bilgileri ile kiralandığı belirtilmişti.İspanya medyası bu kişinin 20'li yaşlarında olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan haberlerde Fas asıllı Oukabir'in polise, kimliğinin çalındığını ifade ettiği iddiası da yer aldı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kökenli bir kişinin de gözaltında olduğu aktarıldı.Cuma günü iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı dörde çıktı.