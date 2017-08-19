Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'oy' çağrısına Merkel'den tepki

Almanya Başbakanı Merkel'in dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da oy kullanacak Türklere yaptığı çağrıya tepkisi sert oldu

İki ülke arasında İncirlik Üssü kriziyle başlayan gerginlik son dönemde her iki hükümetin de geri adım atmasıyla birlikte sakinleşmişti. Fakat Almanya’nın üst düzey yetkililerinin, “Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyeceğiz” çıkışı sonrasında ilişkiler yine gerildi.

umhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Almanya’daki seçmenlere seslenerek 3 partiye oy vermemesini istemişti. Bunun üzerine Herford’da parti mitingi sırasında konuşan Merkel, Erdoğan’a yanıt verdi. Merkel, “Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Yeşiller Partili liste başı adayı Cem Özdemir ve SPD’nin lideri Martin Schulz da Erdoğan’ı eleştiren isimler arasında yer aldı.