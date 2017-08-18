Cumhurbaşkanının oy vermeyin çağrısına Almanya'dan jet yanıt

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Almanya'da Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin' açıklamasına tepki gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Erdoğan'ın Almanya'daki Türkiye kökenli seçmenlere, 24 Eylül'deki Almanya genel seçimleri öncesinde yaptığı 'Türkiye düşmanı' diye nitelediği partilere oy vermeme çağrısını "Ulusal eğemenliğimize görülmemiş bir müdahale' olarak tanımladı.

Gabriel, RedaktionsNetzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak, bu ülkede yaşayan Türklere çağrıda bulunarak, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" demişti.

'Almanya, Türkiye'yi iç çekişmelerine taşıyor'

İstanbul'da Cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir.

Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür."