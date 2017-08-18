Ana Sayfa | DÜNYA 18/08/2017 16:31

Barcelona'daki saldırının baş şüphelisinin paylaşımı kan dondurdu

Musa Ukabir

Barcelona'da dün akşam düzenlenen terör saldırısı sonrasında gözaltına alınan Driss Ukabir’in hesabındaki paylaşımlar dikkat çekti

Barselona’da 14 kişinin hayatını kaybettiği ve dün akşam meydana gelen saldırının ardından gözaltına alınan Driss Ukabir’in hesabında, silahlı fotoğraf ve “ölüm” mesajları dikkat çekti.

Yetkililerin dikkatini çekmeyen bu paylaşımlar ülkede tartışmalara yol açtı.Facebook’taki “Driss Oukabir Soprano” adıyla açılmış hesapta, Ukabir’in gözaltına alınmasından saatler sonra, (TSİ 04:00 dolayında) Muerte Muerte Muerte Por qué tienen miedo a la muerte (Ölüm… Ölüm… Ölüm… Ölümden neden korkuyorlar?) sözleri paylaşıldı.

Facebook hesabında ayrıca, 30 Mayıs’ta yapılan bir paylaşımda otomatik silahla çekilmiş bir fotoğraf ve Arapça “Eğer Arap işgalciye saygı duymazsan…” yazısı dikkat çekti.

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