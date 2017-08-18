Barcelona ve Cambrils saldırılarında can kaybı artıyor

Barcelona ve Cambrils'de dün düzenlenen ayrı iki saldırı sonucunda ölü sayısı 14'e yükseldi

Katalonya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamada Cambrils kasabasındaki saldırıda yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşamını yitiren kadının kimliği ise açıklanmadı.Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'nın 120 kilometre güneyinde bulunan sahil kasabası Cambrils'de bir araç yayaların üzerine sürülmüş, Barcelona saldırısı ile bağlantılı oldukları düşünülen 5 şüpheli öldürülmüştü.

Barcelona'da dün bir araçla düzenlenen saldırıda ise 13 kişi ölmüş, 130 kişi yaralanmıştı. Katalonya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaralılardan 17'sinin durumunun kritik, 30'unun ise ciddi olduğunu açıkladı.

Saldırının kurbanlarından ilkinin adı Francisco Lopez Rodriguez olarak açıklandı. İspanyol El Pais gazetesi, 60 yaşındaki Rodriguez'in eşinin saldırıda ağır yaralandığını, en küçük oğlunun ve yeğeninin de saldırıda hayatını kaybettiğini yazdı.Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti. Örgütten yapılan açıklamada saldırının "İslam Devleti askerleri" tarafından düzenlendiği" ve "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde" olduğu belirtilmişti.

İspanya'nın Irak'ta yerel güçlere eğitim hizmeti veren birkaç yüz askeri bulunuyor. Ancak bu askerler operasyonlara katılmıyor.