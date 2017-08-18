Ana Sayfa | DÜNYA 18/08/2017 16:08

Barcelona'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşının kimliği açıklandı

barcelona saldırı

Barselona'da dün yaşanan terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının kimliği açıklandı

33 yaşındaki Türk iş adamı Eroğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığını, bacaklarında kırıkların mevcut olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Eroğlu'nun ailesini telefonla arayarak kendilerini bilgilendirdiği aktarıldı.Saldırıda yaralanan Eroğlu'nun durumunun yakın takibi için Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğuna talimat verildi. Başkonsolosluk yetkililerinin, Eroğlu'na hastanede refakat ettiği kaydedildi.

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