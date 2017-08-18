Bakanlık karar aldı bayram yoğunluğuna böyle önlem alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından otobüs firmalarına yoğunluğa karşı B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi

Bakanlığın izni ile Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı kaydedildi.Genelgeye göre, 29 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde, B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları kullanabilecek.