Ana Sayfa | DÜNYA 18/08/2017 09:07

ABD'de 99 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Büyük Amerikan Tutulması

Amerika Birleşik Devletleri'nde 99 yılın ardından önümüzdeki Pazartesi günü tam güneş tutulması görülecek

"Büyük Amerikan Tutulması" olarak isimlendirilen güneş tutulması, ABD'nin kuzey doğusundaki Oregon'dan başlayarak bir hat üzerinde batıdaki Güney Carolina'ya ilerleyecek.Bu gökyüzü şenliği için çok sayıda insan dünyanın değişik noktalarından Amerika'ya seyahat edecek ama tutulmayı izlemenin keyfini bir başka çıkaracak bir çift var.

48 yıllık evliliklerinin 26 yılını birlikte güneş tutulmaları yakalamaya çalışarak geçiren ve bu amaçla Türkiye'ye de gelen Sharon ve Billy Hahs bu kez koltuklarına yaslanarak tutulmayı izlemenin keyfini yaşayacak.

 
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