CIA Barcelona saldırısından iki ay önce İspanya'yı uyarmış

Dün akşam 13 kişinin hayatını kaybettiği Barcelona saldırısının ardından ABD istihbarat örgütü CIA'in İspanyol yetkilileri 2 ay önce olası bir saldırıya karşı uyardığı ortaya çıktı

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinde saldırı ile ilgili yayınlanan haberde, ABD istihbarat örgütü CIA'in bir saldırı olasılığına karşı iki ay önce İspanyol yetkilileri uyardığı iddiası yer aldı.CIA'in, La Rambla'yı hedef alınabilecek noktalar arasında gösterdiği de öne sürülüyor.

Gazete bu iddianın resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığına da haberinde yer verdi.İspanya'da "terör tehdidi" seviyesi Haziran 2015 yılında Tunus'ta gerçekleşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası en yüksek seviyenin bir altı olan 4'ncü seviyeye çıkarılmıştı.Independent gazetesindeki haberde, 2004 yılında Madrid'de gerçekleşen ve 191 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar sonrası 200 operasyonun gerçekleştiği ve 700 radikal islamcının tutuklandığı bilgisi yer aldı.