Barcelona saldırısını gerçekleştiren zanlının fotoğrafı yayınlandı

Dün akşam saatlerinde Barcelona'da yaşanan terör saldırısını terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği öğrenilirken saldırganın da fotoğrafı yayınlandı

Katalonya Özerk Bölgesi İçişleri Bakanı Joaquim Forn saldırı sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yayaları ezen minibüsü kullanan saldırganın olay yerinden yürüyerek kaçtığı ifade edildi. İspanya’nın en prestijli gazetelerinden El Pais, kamyoneti kullanan zanlının 28 yaşındaki Driss Oukabir olduğunu yazdı. Bu bilgi resmi makamlarca teyit edilmiş değil ancak Fas asıllı şahsın saldırıda kullanılan aracı kiraladığı Barcelona polisi tarafından da doğrulandı. Polisin kamyonetin içerisinde İspanyol pasaportu bulduğu öğrenildi. İngiliz Reuters haber ajansının bildirdiğine göre; saldırıyı propaganda ajansı Amaq üzerinden DEAŞ üstlendi.

Driss Oukabir

Görgü tanıkları, saldırının ardından insanların çığlıklar içinde kaçıştığını ve çevredeki kafelere sığınmaya çalıştığını söyledi. Katalan televizyon kanalı TC3’e konuşan bir taksi şoförü, kamyonetin zigzaglar çizerek giderek insanları ezdiğini söyledi. Saldırı sadece 3 metre önünde yaşanan Liam Searle (22) adlı bir tanık ise “Herkes bir şeylerin arkasında saklanıyordu. Kimse ne olduğunu anlamadı. Gürültüler duyduk ve herkes kaçtı” dedi. Barcelona’da tatil yapan Rhys Richards ise “Kalp masajı yapılan bir kişinin yerde yattığını, bir diğer kişinin ise yerde hareketsiz durduğunu gördüm. Berbattı, korkunçtu” dedi. BBC’ye konuşan Aamer Anwar adlı görgü tanığı aniden bir çarpma sesi ve ardından çığlıklar duyduklarını, polisin ‘saniyeler içinde’ olay yerine geldiğini söyledi.

El Periodico gazetesi Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) iki ay önce La Rambla caddesinin terör saldırısına sahne olabileceği yönünde bir istihbaratı İspanyol yetkililerle paylaştığını yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washinton yönetiminin Barcelona’daki saldırının soruşturulması noktasında İspanyol yetkililere yardıma hazır olduğunu söyledi.