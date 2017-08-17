Son dakika, Barcelona'da şimdi de saldırganlar restorana girdi

Barcelona'dan bir saldırı haberi daha geldi. Şimdi de iki silahlı kişi bir restorana girerek restorandaki kişileri rehin aldı. Rehinelerin içinde Türk vatandaşının olduğu öğrenildi

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.İspanyol medyasında, silahlı iki kişinin buradaki müşterileri rehin aldığı ve polislerin mekanı kuşattığı belirtiliyor.

Bu bölgede bulunanlar Twitter hesaplarından silah sesleri duyduklarını paylaşıyorlar.CNN Türk'e konuşan Abdullah Ağar bu restoranın bir Türk restoranı olduğunu ve saldırının DEAŞ izleri taşıdığını söyledi.