Hapishaneye şok baskın, 37 mahkum öldürüldü

Venezuela’nın güneyinde yaşanan olayda güvenlik güçleri tarafından bir hapishaneye gerçekleştirilen baskın sonucunda 37 mahkum öldürüldü

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin mahkumların kontrolündeki hapishanede kontrolü sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri baskında, mahkumların direnmesi üzerine çatışma çıktı.

Görgü tanıklarının açıklamalarına göre baskı dün gece yarısı başladı ve gece boyunca silah sesleri devam etti. Venezuela basınına göre ülkenin birçok hapishanesi otomatik silahlara da sahip değişik suç örgütlerinin kontrolünde bulunuyor.