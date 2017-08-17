ABD Güney Amerika ülkelerinin Kuzey Kore'yle ilişkisini kesmelerini istedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkelerine Kuzey Kore ile olan ilişkilerini kesmeleri istendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Şili Başkanı Michelle Bachelet ile düzenlediği ortak basın toplantısında , “Bugün Şili’yi, Brezilya’yı, Meksika’yı ve Peru’yu, Kuzey Kore’yle olan tün diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz. Yönetimimiz, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin desteğini sıraya koyuyor ve Kuzey Kore'nin kışkırtmalarıyla mücadele konusunda ilerleme görmeye başlıyor" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Nisan ayında hükümet karşıtı protestolar nedeniyle 120'den fazla insanın öldüğü Venezuela için Güney Amerika’nın “daha fazlasını yapması” gerektiğini söyleyen Pence, ABD'nin barışçıl bir çözüm elde etmek için Güney Amerika'daki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu tekrarladı.